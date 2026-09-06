Аэропорт Майами прекратил работу после возгорания грузового Boeing 767-300
Аэропорт Майами прекратил принимать рейсы после того, как грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и загорелся. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), передает NBC.
По данным FAA, борт авиакомпании 21 Air прибыл из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико). На кадрах, опубликованных очевидцами, видны клубы дыма, поднимающиеся с места происшествия – судно, предположительно, потерпело аварию на дороге за пределами аэропорта.
На хвосте самолета нанесен логотип Amazon. Компания Prime Air, являющаяся подразделением Amazon, указана на сайте перевозчика как один из его клиентов. Информации о пострадавших пока не поступало.
После ЧП все ВПП в аэропорту Майами были закрыты, вылеты и прилеты приостановлены. FAA начало расследование инцидента.