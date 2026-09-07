Euractiv заявил об отставании ЕС от военных нужд Украины
Стремление Европы сотрудничать с Украиной в военной сфере сталкивается разницей в скорости производства. В некоторых областях украинские компании уже опережают своих европейских коллег, пишет Euractiv со ссылкой на источники.
По данным издания, в Брюсселе на запуск оборонных программ могут уйти годы – до десяти лет. Система вооружений на Украине может устареть до оформления всей необходимой документации. По словам собеседника Euractiv, проекты Европейского фонда обороны (European Defence Fund, EDF) могут завершиться, так и не достигнув нужд фронта.
«Нашей системе не хватает гибкости», – объяснил он.
Отмечается, что число совместных предприятий и лицензионных соглашений увеличивается, особенно в сфере производства дронов, «но подписание соглашения – это только начало». По словам гендиректора Украинского совета оборонной промышленности (УСОП) Игоря Федырко, лицензионные соглашения показывают, что партнеры готовы работать с украинской промышленностью, а не просто поставлять ей продукцию. Но на воплощение договоренностей в жизнь по-прежнему уходят месяцы. По оценкам Федырко, на запуск аналогичного объекта уйдет «не менее восьми месяцев», включая обучение инженеров и решение бюрократических вопросов в обеих странах.
5 сентября гендиректор Leonardo Лоренцо Мариани заявил, что новое киевское подразделение итальянского государственного оборонного концерна Leonardo станет «форпостом» для поиска возможностей партнерства, инвестиций или поглощения в украинском военно-технологическом секторе. 23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Финляндия подписали документы о разработке и производстве на финской территории беспилотников для нужд Киева и Европы.