Euractiv заявил об отставании ЕС от военных нужд Украины

Отмечается, что число совместных предприятий и лицензионных соглашений увеличивается, особенно в сфере производства дронов, «но подписание соглашения – это только начало». По словам гендиректора Украинского совета оборонной промышленности (УСОП) Игоря Федырко, лицензионные соглашения показывают, что партнеры готовы работать с украинской промышленностью, а не просто поставлять ей продукцию. Но на воплощение договоренностей в жизнь по-прежнему уходят месяцы. По оценкам Федырко, на запуск аналогичного объекта уйдет «не менее восьми месяцев», включая обучение инженеров и решение бюрократических вопросов в обеих странах.