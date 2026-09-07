В Саксонии обнаружили девять самодельных взрывных устройств
В немецкой Саксонии обнаружили еще девять самодельных взрывных устройств около высоковольтных линий электропередачи, сообщила канцелярия федеральной земли на своем сайте.
Устройства нашли в непосредственной близости от высоковольтных линий к югу от подстанции возле населенного пункта Шляйфе в районе Герлица. Устройства были обезврежены.
Общее число найденных в Саксонии самодельных взрывных устройств достигло 21.
В Саксонии с начала сентября расследуют серию атак на энергетическую инфраструктуру региона. У высоковольтных линий электропередачи полиция сначала обнаружила 12 самодельных взрывных устройств. По версии следствия, их могли использовать для вызова коротких замыканий и повреждения линий электропередачи.