В Саксонии обнаружили девять самодельных взрывных устройств

В Саксонии с начала сентября расследуют серию атак на энергетическую инфраструктуру региона. У высоковольтных линий электропередачи полиция сначала обнаружила 12 самодельных взрывных устройств. По версии следствия, их могли использовать для вызова коротких замыканий и повреждения линий электропередачи.