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В Саксонии обнаружили девять самодельных взрывных устройств

Татьяна Мозолевская
Daniel Bautz / Unsplash
Daniel Bautz / Unsplash

В немецкой Саксонии обнаружили еще девять самодельных взрывных устройств около высоковольтных линий электропередачи, сообщила канцелярия федеральной земли на своем сайте.

Устройства нашли в непосредственной близости от высоковольтных линий к югу от подстанции возле населенного пункта Шляйфе в районе Герлица. Устройства были обезврежены.

Общее число найденных в Саксонии самодельных взрывных устройств достигло 21.

В Саксонии с начала сентября расследуют серию атак на энергетическую инфраструктуру региона. У высоковольтных линий электропередачи полиция сначала обнаружила 12 самодельных взрывных устройств. По версии следствия, их могли использовать для вызова коротких замыканий и повреждения линий электропередачи.

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