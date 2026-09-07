Трамп показал новую форму космических сил США в «нацистском стиле»
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображение новой парадной формы космических сил США. The Telegraph обратил внимание, что форма выполнена в нацистской стилистике.
«Новая форма Космических сил Дональда Трампа вдохновлена костюмами из фильма, отсылающего к нацистской эстетике», – говорится в материале.
Издание отмечает, что макет новой формы, включающей темные фуражки и кожаные сапоги, согласно заявлению Трампа, разработан по образцу униформы из фильма «Звездный десант». Но этот фильм, обращает внимание СМИ, «явно отсылает к нацистской символике и, по словам его режиссера Пола Верховена, представляет собой «ироничное» видение «фашистской утопии».
В материале также указано, что «другие сравнивали его с униформой имперских офицеров из «Звездных войн».
«Именно такие костюмы создают дизайнеры, чтобы показать, кто в космическом фильме плохие парни», – процитировало издание автора статей о мужской одежде Дерека Гая.
Трамп подписал директиву о создании Космических сил в 2019 г.