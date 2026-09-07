Трамп показал новую форму космических сил США в «нацистском стиле»

Издание отмечает, что макет новой формы, включающей темные фуражки и кожаные сапоги, согласно заявлению Трампа, разработан по образцу униформы из фильма «Звездный десант». Но этот фильм, обращает внимание СМИ, «явно отсылает к нацистской символике и, по словам его режиссера Пола Верховена, представляет собой «ироничное» видение «фашистской утопии».