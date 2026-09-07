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Путин присвоил ж/д станции в Грозном имя Ахмата Кадырова

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – указано в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания 7 сентября.

23 августа Путин заявлял, что Кадыров взял на себя ответственность за судьбу Чечни, когда в 90-е годы республика переживала период раскола и разрухи.

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров был убит 9 мая 2004 г. в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо». Взрывчатка, заложенная под гостевой трибуной, сдетонировала, когда там находился глава республики – прямо во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Террорист Шамиль Басаев заявлял, что убийство было совершено по его приказу.

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