Путин присвоил ж/д станции в Грозном имя Ахмата Кадырова
Президент России Владимир Путин присвоил железнодорожной станции Грозный имя Ахмата Кадырова. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
«Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – указано в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания 7 сентября.
23 августа Путин заявлял, что Кадыров взял на себя ответственность за судьбу Чечни, когда в 90-е годы республика переживала период раскола и разрухи.
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров был убит 9 мая 2004 г. в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо». Взрывчатка, заложенная под гостевой трибуной, сдетонировала, когда там находился глава республики – прямо во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Террорист Шамиль Басаев заявлял, что убийство было совершено по его приказу.