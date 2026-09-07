Путин присвоил ж/д станции в Грозном имя Ахмата Кадырова

Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров был убит 9 мая 2004 г. в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо». Взрывчатка, заложенная под гостевой трибуной, сдетонировала, когда там находился глава республики – прямо во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Террорист Шамиль Басаев заявлял, что убийство было совершено по его приказу.