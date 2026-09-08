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Администрация Панамского канала допустила дальнейшее сокращение судоходства

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Администрация Панамского канала не исключает дополнительных ограничений на судоходство из-за засухи, усугубившейся из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом новый администратор канала Илья Эспино де Маротта заявила Tico Times.

С 15 сентября 80-километровый Панамский канал начал постепенно сокращать количество ежедневных транзитов с 36 до 32. Канал работает в основном на дождевой воде, накапливаемой в искусственных озерах Гатун и Алахуэла. Их уровень упал из-за засухи, которая может стать самой сильной за всю историю наблюдений. В 2023–2024 гг. ограничения, вызванные Эль-Ниньо привели к сокращению транзита судов на 2700.

По данным издания, Эспино де Маротта надеется избежать таких жестких мер, но она подчеркнула необходимость строительства нового водохранилища для поддержания работы канала.

Эль-Ниньо – природное климатическое явление, характеризующееся аномальным потеплением поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях Тихого океана.

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