Администрация Панамского канала допустила дальнейшее сокращение судоходства

С 15 сентября 80-километровый Панамский канал начал постепенно сокращать количество ежедневных транзитов с 36 до 32. Канал работает в основном на дождевой воде, накапливаемой в искусственных озерах Гатун и Алахуэла. Их уровень упал из-за засухи, которая может стать самой сильной за всю историю наблюдений. В 2023–2024 гг. ограничения, вызванные Эль-Ниньо привели к сокращению транзита судов на 2700.