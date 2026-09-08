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Израиль закроет британское консульство в Иерусалиме в ответ на санкции

Анна Суслова
Darko Vojinovic \ Unsplash
Darko Vojinovic \ Unsplash

Власти Израиля решили закрыть британское консульство. Об этом заявил глава МИД страны Гидеон Саар в соцсети X.

«Сегодня вечером я объявил о наших контрмерах в ответ на новую серию санкций, о которой сообщил министр иностранных дел правительства лейбористов в британском парламенте, в продолжение двух лет односторонних действий против Израиля. Британское консульство в Иерусалиме будет закрыто», – сказал он.

Саар отметил, что действия против Израиля не будут оставлены без ответа. Помимо консульства, МИД страны решил выслать британских представителей из Международного центра помощи Газе в Кирьят-Гате, прекратить деятельность Великобритании по подготовке сил Палестинской автономии на Западном берегу, а также запретить въезд в страну 12 британским должностным лицам и гражданам, «вовлеченным в антиизраильскую и антисемитскую деятельность».

Отдельно Саар подчеркнул, что любые государства, действия которых не отвечают интересам страны и наносят ей вред, потеряют влияние в регионе.

Такое решение Израиля стало ответом на санкции, введенные Великобританией.

8 сентября министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что страна введет запрет на торговлю с незаконными израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. Мера коснется компаний, работающих в поселениях. Также она запретит рекламу товаров и услуг, связанных с поселениями. При этом ограничения не коснутся торговли непосредственно с Израилем.

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