Израиль закроет британское консульство в Иерусалиме в ответ на санкции

«Сегодня вечером я объявил о наших контрмерах в ответ на новую серию санкций, о которой сообщил министр иностранных дел правительства лейбористов в британском парламенте, в продолжение двух лет односторонних действий против Израиля. Британское консульство в Иерусалиме будет закрыто», – сказал он.