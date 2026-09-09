Норвегия скрыла визит Зеленского от прессы

Вечером 8 сентября издание обратилось в министерство иностранных дел с вопросом, будет ли Зеленский участвовать в похоронах короля. МИД перенаправил запрос в канцелярию премьер-министра, которая не стала комментировать этот вопрос. Ранее МИД сообщал Dagbladet, что по соображениям безопасности ведомство не будет публиковать список подтвердивших участие.