Норвегия скрыла визит Зеленского от прессы
Власти Норвегии до последнего не раскрывали информацию о том, приедет ли президент Украины Владимир Зеленский в страну для участия в церемонии похорон короля Харальда V. Об этом сообщает Dagbladet.
Вечером 8 сентября издание обратилось в министерство иностранных дел с вопросом, будет ли Зеленский участвовать в похоронах короля. МИД перенаправил запрос в канцелярию премьер-министра, которая не стала комментировать этот вопрос. Ранее МИД сообщал Dagbladet, что по соображениям безопасности ведомство не будет публиковать список подтвердивших участие.
В материале обращается внимание, что каждая страна-участница вправе самостоятельно сообщить о своем участии, но «из соображений безопасности команда Зеленского редко сообщает о его маршруте до посадки самолета».
Король Норвегии Харальд V скончался в конце августа. Монарх правил страной около 35 лет.