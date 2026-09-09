Венгрия проиграла суд ЕС о передаче доходов от активов РФ Украине

В 2025 г. Венгрия подала иск в суд против Европейского союза из-за решения направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Будапешт считает, что принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию Венгрии. В правительстве страны подчеркивают, что подобная практика противоречит принципам легитимного принятия решений, закрепленным в базовых договорах Евросоюза, и потому должна быть аннулирована.