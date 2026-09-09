Венгрия проиграла суд ЕС о передаче доходов от активов РФ Украине
Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск Венгрии против решения комитета Европейского фонда мира (EPF), который выделил транш от доходов с замороженных российских активов на поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении суда.
Причиной отклонения иска стало то, что он находится за пределами юрисдикции инстанции, поскольку относится к решению механизма Общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза (CFSP).
«Суд общей юрисдикции считает, что оспариваемое решение имело политический или стратегический характер», – сообщается в заявлении.
В 2025 г. Венгрия подала иск в суд против Европейского союза из-за решения направить доходы от замороженных активов России на помощь Украине. Будапешт считает, что принятое в мае 2024 г. решение Совета ЕС нарушает процедуры согласования и игнорирует позицию Венгрии. В правительстве страны подчеркивают, что подобная практика противоречит принципам легитимного принятия решений, закрепленным в базовых договорах Евросоюза, и потому должна быть аннулирована.
27 августа 2026 г. пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что использование замороженных активов России для поддержки Украины совершенно незаконно. По его словам, РФ будет использовать весь правовой арсенал для отстаивания своих интересов.