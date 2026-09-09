WSJ: Уиткофф заработал более $100 млн на связанной с Трампом криптокомпании

Журналисты сопоставили публикации Трампа в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией и обнаружили как минимум 44 случая, когда президент приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них, их руководителях или продукции. В ряде случаев Трамп также анонсировал решения администрации, которые потенциально могли принести этим компаниям выгоду.