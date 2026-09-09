WSJ: Уиткофф заработал более $100 млн на связанной с Трампом криптокомпании
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заработал более $100 млн на компании, связанной с криптовалютным проектом президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на новую финансовую отчетность.
По данным издания, спецпосланник президента США получил доход от организации, которая управляет его долей в криптовалютной компании World Liberty Financial. В эту сумму вошли почти $69 млн наличными и $38 млн в криптовалюте.
Доход Уиткоффа от холдинговой компании за 2025 г. более чем втрое превысил сумму, указанную им в предыдущей финансовой отчетности.
Уиткофф стал соучредителем World Liberty Financial вместе с Трампом и членами его семьи в 2024 г. Компания выпускает собственный токен WLFI. Его стоимость значительно снизилась после начала публичных торгов осенью прошлого года.
В июле CNN писал, что Трамп продвигал в социальной сети Truth Social более 20 компаний вскоре после покупки их акций.
Журналисты сопоставили публикации Трампа в Truth Social с его ежегодной финансовой декларацией и обнаружили как минимум 44 случая, когда президент приобретал акции 21 компании в течение недели до публикации положительных сообщений о них, их руководителях или продукции. В ряде случаев Трамп также анонсировал решения администрации, которые потенциально могли принести этим компаниям выгоду.