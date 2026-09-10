За ночь силы ПВО сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России
Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 448 украинских беспилотников самолетного типа над 14 регионами России и двумя морями. Атаки было отражены с с 20:00 мск 9 сентября до 8:00 мск 10 сентября, сообщает Минобороны РФ.
Российская армия поразила БПЛА над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Краснодарского края, а также над акваториями Каспийского и Черного морей.
С вечера 9 сентября Росавиация ограничивала работу аэропортов Сочи, Тамбова («Донское»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Волгограда, Краснодара («Пашковский»), Владикавказа («Беслан»), Грозный («Северный»), Махачкалы («Уйташ»).
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении БПЛА на частный дом в Борисоглебске начался пожар, в котором погибла 43-летняя женщина. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте. Дом был уничтожен пламенем. Кроме того, при налете БПЛА было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе, по словам Гусева, было повреждено остекление многоквартирного и частного домов. Пострадали шесть машин. Была также посечена кровля гаража.