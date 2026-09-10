За ночь силы ПВО сбили 448 украинских беспилотников над 14 регионами России

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении БПЛА на частный дом в Борисоглебске начался пожар, в котором погибла 43-летняя женщина. Еще два человека пострадали, им оказали помощь на месте. Дом был уничтожен пламенем. Кроме того, при налете БПЛА было повреждено остекление здания техникума, входная дверь во дворце культуры, две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, а также автобус и легковой автомобиль. В другом районе, по словам Гусева, было повреждено остекление многоквартирного и частного домов. Пострадали шесть машин. Была также посечена кровля гаража.