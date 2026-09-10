Основатель «Мясо рыба» анонсировал взаимную экспансию сетей общепита РФ и Китая

Туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодии. В конце 2026 г. он может составить более 4,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках форума. Он отметил, что Россия создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР. Вице-премьер дополнил, что уже более 80 объектов в РФ, включая аэропорты, прошли сертификацию по стандартам приема китайских путешественников.