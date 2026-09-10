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Основатель «Мясо рыба» анонсировал взаимную экспансию сетей общепита РФ и Китая

Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский ресторанный бизнес активно пойдет в Китай, и Россия должна познакомить китайцев с русской кухней. Об заявил основатель сети «Мясо рыба» Сергей Миронов на проходящем в Москве Российско-китайском форуме МСП.

«Китайская сторона в этом [российском фастфуде] очень заинтересована. Есть и обратная ситуация. У нас есть предложение в России открыть сеть китайских лапшичных. В ресторанном бизнесе они хорошо зарекомендовали себя там, можно их применить у себя», – сказал Миронов. Общение с китайскими рестораторами он назвал полезными.

Китайцев интересует российская кухня, продолжил Миронов. «Это борщ обязательно, это пельмени, пробуют наши мореподукты. В российских ресторанах они удивляются, что рыба дикая, не выращенная. Лосось – с Камчатки, спрос колоссальный. Они хотят то же самое у себя», – сказал ресторатор.

По его мнению, очень много российских блюд перекликается с китайскими вкусовыми предпочтениями. Китайские посетители русских ресторанов также с удовольствием пробуют крымские и кубанские вина.

Туристический поток между Россией и КНР вырос в полтора раза по итогам первого полугодии. В конце 2026 г. он может составить более 4,2 млн человек. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в рамках форума. Он отметил, что Россия создает качественные условия, точки притяжения и продукты для туристов из КНР. Вице-премьер дополнил, что уже более 80 объектов в РФ, включая аэропорты, прошли сертификацию по стандартам приема китайских путешественников.

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