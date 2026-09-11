Трамп не думает, что война с Ираном продлится до 2029 года
Президент США Дональд Трамп не думает, что война с Ираном продлится до конца его срока на посту президента США. Об этом он заявил журналистам.
«Нет, нет никакой вероятности этого», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).
The Wall Street Journal ранее писала о возможности продолжения конфликта до 2029 г. со ссылкой на источники в Белом доме.
9 сентября американский лидер заявил прессе, что война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в конгресс в ноябре. По его словам, сейчас США не стремятся к переговорам с Ираном. При этом Трамп допустил возможность их проведения в будущем.
Президент США также обвинил Иран в попытках повлиять на американские выборы. По утверждению Трампа, Тегеран рассчитывает на приход к власти более слабых политиков, которые позволят ему получить ядерное оружие.