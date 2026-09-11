Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UGLD0,721-0,01%CNY Бирж.00%IMOEX2 308,93+1,98%RTSI862,31+3,32%RGBI113,88-0,11%RGBITR775,74-0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп не думает, что война с Ираном продлится до 2029 года

Инна Шульгина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп не думает, что война с Ираном продлится до конца его срока на посту президента США. Об этом он заявил журналистам.

«Нет, нет никакой вероятности этого», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

The Wall Street Journal ранее писала о возможности продолжения конфликта до 2029 г. со ссылкой на источники в Белом доме. 

9 сентября американский лидер заявил прессе, что война США с Ираном закончится сразу после американских выборов в конгресс в ноябре. По его словам, сейчас США не стремятся к переговорам с Ираном. При этом Трамп допустил возможность их проведения в будущем.

Президент США также обвинил Иран в попытках повлиять на американские выборы. По утверждению Трампа, Тегеран рассчитывает на приход к власти более слабых политиков, которые позволят ему получить ядерное оружие.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь