Лавров рассказал о первых минутах после терактов 11 сентября
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как узнал о терактах 11 сентября 2001 г. в США. В тот момент он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке и находился в своем рабочем кабинете. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.
Новость о трагедии Лавров увидел по телевизору, который стоял в кабинете.
«Я краем глаза посмотрел, а там небоскреб. В него влетает самолет, он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра?» – вспоминает министр. Звук телевизора при этом был приглушен, поэтому сначала он не сразу понял, что происходящее на экране – реальное событие.
Осознав масштаб случившегося, Лавров решил позвонить в Москву своей маме, чтобы успокоить ее. Из-за проблем со стационарной связью ему пришлось «побежать по Манхэттену в поисках сигнала». После этого российская дипмиссия начала выяснять обстоятельства произошедшего и судьбу соотечественников, которые могли находиться в башнях-близнецах.
В день терактов президент России Владимир Путин первым связался с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим. Он выразил солидарность с США и предложил российскую помощь.
Трагедия произошла в результате захвата боевиками «Аль-Каиды