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Лавров рассказал о первых минутах после терактов 11 сентября

Ксения Наумчик

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как узнал о терактах 11 сентября 2001 г. в США. В тот момент он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке и находился в своем рабочем кабинете. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК.

Новость о трагедии Лавров увидел по телевизору, который стоял в кабинете.

«Я краем глаза посмотрел, а там небоскреб. В него влетает самолет, он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра?» – вспоминает министр. Звук телевизора при этом был приглушен, поэтому сначала он не сразу понял, что происходящее на экране – реальное событие.

Осознав масштаб случившегося, Лавров решил позвонить в Москву своей маме, чтобы успокоить ее. Из-за проблем со стационарной связью ему пришлось «побежать по Манхэттену в поисках сигнала». После этого российская дипмиссия начала выяснять обстоятельства произошедшего и судьбу соотечественников, которые могли находиться в башнях-близнецах.

В день терактов президент России Владимир Путин первым связался с американским коллегой Джорджем Бушем-младшим. Он выразил солидарность с США и предложил российскую помощь.

Трагедия произошла в результате захвата боевиками «Аль-Каиды (организация признана террористической и запрещена в РФ)» четырех пассажирских самолетов, два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер поразил здание Пентагона, а четвертый рухнул в поле. В результате этих терактов погибли почти 3000 человек, более 6000 пострадали.

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