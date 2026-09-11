Лавров рассказал о первых минутах после терактов 11 сентября

«Я краем глаза посмотрел, а там небоскреб. В него влетает самолет, он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра?» – вспоминает министр. Звук телевизора при этом был приглушен, поэтому сначала он не сразу понял, что происходящее на экране – реальное событие.