Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение стран с быстро развивающимися экономиками. Аббревиатура составлена из первых букв английских названий государств-основателей: Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южно-Африканская Республика). В этом году саммит БРИКС проходит с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Это XVIII саммит объединения, приуроченный к 20-летию его создания.