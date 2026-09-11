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Путин и Моди встретились на полях саммита БРИКС

Сергей Пахомов
Кристина Соловьева / РИА Новости
Кристина Соловьева / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин 11 сентября в рамках мероприятия проведет несколько двусторонних встреч. Помимо Моди российский лидер планирует поговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, также возможна встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Еще одна встреча пройдет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение стран с быстро развивающимися экономиками. Аббревиатура составлена из первых букв английских названий государств-основателей: Brazil (Бразилия), Russia (Россия), India (Индия), China (Китай) и South Africa (Южно-Африканская Республика). В этом году саммит БРИКС проходит с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Это XVIII саммит объединения, приуроченный к 20-летию его создания.

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Индию, где пройдет саммит БРИКС. В этот день российский лидер вместе с Моди посетит выставку «ИННОПРОМ. Индия». Затем Путин выступит на пленарном заседании ежегодного Делового форума организации.

Последний раз Путин и Моди встречались 31 августа в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. В ходе разговора они обсудили экономическое взаимодействие между странами и ситуацию на Украине. Диалог российского лидера и премьера Индии прошел в государственной резиденции «Ала-Арча».

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