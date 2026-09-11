Герман Греф возглавил российско-индийский деловой совет
Председатель правления Сбербанка Герман Греф возглавил российско-индийский деловой совет. Ожидается, что под его руководством взаимодействие бизнеса двух стран выйдет на новый технологический и институциональный уровень, сообщила кредитная организация.
Совет переформатируют, в его структуре создадут профильные отраслевые комитеты. Сбербанк планирует усилить его роль в развитии двусторонних деловых связей и расширить участие российского и индийского бизнеса, включая крупнейшие компании, госкорпорации, финансовые институты, малые и средние предприятия.
В банке сообщили, что в планах стоит ежегодное проведение делового форума с участием представителей правительств и бизнес-сообщества двух стран.
Греф прибыл в Индию в рамках ежегодного саммита БРИКС. В этом году он проходит с 11 по 13 сентября в Нью-Дели. Это XVIII саммит объединения, приуроченный к 20-летию его создания.