Лукашенко назвал доллар США никому не нужной валютой

7 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается использовать доллар, однако не собирается торговать за бусы. Также Лавров выразил убежденность, что миру необходимо отойти от модели, которую навязал Запад во время глобализации. По его словам, когда западным странам понадобилось наказать РФ, все слова о справедливом экономическом механизме сразу были забыты.