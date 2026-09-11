Лукашенко назвал доллар США никому не нужной валютой
Долларом стало слишком опасно пользоваться из-за политики США, поэтому валюта стала никому не нужной. Об этом журналистам сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поделившись подробностями недавней встречи с гендиректором «Норникеля» Владимиром Потаниным.
«Сегодня белорусы видят и другие: кому доллар сегодня нужен? Уже никому не нужен», – подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»). По его словам, в нынешней ситуации валюту нельзя держать в резерве, ее нужно инвестировать в конкретные проекты.
Кроме того, Лукашенко вспомнил свой недавний диалог с российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным. Как отметил глава государства, в ходе разговора они пришли к мнению, что санкции являются временем возможностей.
7 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается использовать доллар, однако не собирается торговать за бусы. Также Лавров выразил убежденность, что миру необходимо отойти от модели, которую навязал Запад во время глобализации. По его словам, когда западным странам понадобилось наказать РФ, все слова о справедливом экономическом механизме сразу были забыты.
В 2025 г. министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что доллар ненадежен. По его словам, у Москвы нет задачи по проведению дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты.