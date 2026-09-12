WSJ: Иран использовал китайские спутниковые снимки при ударе по базе США

Американские официальные лица связали спутниковые снимки высокого разрешения, предоставленные китайскими структурами, с иранским ракетным ударом по базе в Иордании в июле, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями инцидента.