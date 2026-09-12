WSJ: Иран использовал китайские спутниковые снимки при ударе по базе США
Американские официальные лица связали спутниковые снимки высокого разрешения, предоставленные китайскими структурами, с иранским ракетным ударом по базе в Иордании в июле, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями инцидента.
По данным издания, Тегеран якобы получил изображения базы в Иордании до и после атаки 17 июля. Иранские баллистические ракеты поразили жилую зону на территории базы, где находились американские военные.
WSJ называет это свидетельством того, что китайская поддержка Ирана в ходе войны имела смертельные последствия для американских сил.
Китайская сторона, по данным издания, отвергла обвинения и потребовала доказательств. МИД Китая назвал данную информацию попыткой связать Пекин с конфликтом.
Выводы о китайских снимках усиливают напряженность между США и Китаем накануне запланированной на 24 сентября встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По данным WSJ, администрация США стремится избегать публичной конфронтации с Пекином, чтобы не поставить под угрозу саммит.
В мае Вашингтон уже вводил санкции против трех китайских компаний за продажу спутниковых снимков Ирану, пишет WSJ. Теперь американские власти также опасаются, что китайские данные могут помогать Тегерану отслеживать и нацеливать удары по американским военным кораблям в регионе.