ПВО за ночь сбила 230 украинских беспилотников над Россией
Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 230 украинских БПЛА, сообщило Минобороны.
Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями, Крымом, а также над Азовским и Черным морями.
Над Ростовской областью ночью уничтожено более 70 БПЛА в 11 районах, а также в Таганрогском заливе. Из-за падения обломков в Таганроге загорелось здание магазина.
В белгородском поселке Борисовка при атаках со стороны ВСУ пострадали три человека. Один человек получил осколочные ранения, другой – акубаротравму. От удара FPV-дрона по машине у женщины – ампутация руки. В тяжелом состоянии она находится в больнице, сообщили власти.