ПВО за ночь сбила 230 украинских беспилотников над Россией

В белгородском поселке Борисовка при атаках со стороны ВСУ пострадали три человека. Один человек получил осколочные ранения, другой – акубаротравму. От удара FPV-дрона по машине у женщины – ампутация руки. В тяжелом состоянии она находится в больнице, сообщили власти.