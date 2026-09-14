В Кремле ответили на сообщения об ударе дрона по локомотиву рядом с Польшей

22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала отвечать на атаки Киева по объектам логистики в РФ, нанося ущерб экономической мощности и сельскому хозяйству Украины. Он охарактеризовал удары как своевременные и эффективные и подчеркнул, что действия ВС РФ мешают Киеву совершенствовать оружие. Путин отметил, что атаки Москвы – результат авантюры, направленной на то, чтобы нанести еще один удар по России, но удары РФ превосходят мощность атак Украины.