В Кремле ответили на сообщения об ударе дрона по локомотиву рядом с Польшей
Удар беспилотника по локомотиву рядом с польской границей был нанесен внутри украинских границ, так как российские военные выполняют свои задачи по всей территории Украины, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные выполняют свои задачи по всей территории Украины, и продолжают это делать, и продолжат это делать», – сказал он.
13 сентября Der Spiegel писал, что на Украине вблизи границы с Польшей пассажиры двух поездов едва не подверглись беспилотной атаке. В одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломат. По информации издания, в составе делегации были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.
22 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начала отвечать на атаки Киева по объектам логистики в РФ, нанося ущерб экономической мощности и сельскому хозяйству Украины. Он охарактеризовал удары как своевременные и эффективные и подчеркнул, что действия ВС РФ мешают Киеву совершенствовать оружие. Путин отметил, что атаки Москвы – результат авантюры, направленной на то, чтобы нанести еще один удар по России, но удары РФ превосходят мощность атак Украины.