Песков: Россия день ото дня улучшает свои позиции на фронте

13 сентября подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. В результате удара российской армии в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии. Также ВС РФ поразили логистические центры «Пальма», «Raben-ukraine» и «Одесса-22», где хранились грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.