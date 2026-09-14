Песков: Россия день ото дня улучшает свои позиции на фронте
Россия действительно день ото дня улучшает свои позиции на фронте и последовательно идет к выполнению своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта динамика будет продолжена, ни у кого не должно оставаться каких-либо сомнений на этот счет», – подчеркнул представитель Кремля. По его словам, еще больше специалистов констатируют реальное положение дел в украинском конфликте.
Комментируя заявления западных СМИ о проигрыше Украины в конфликте с Россией, Песков напомнил, что и ранние утверждения о потенциале Киева были заблуждением.
14 сентября подразделения группировки войск «Север» заняли село Широкое и поселок городского типа Шевченково в Харьковской области. В Минобороны также сообщили о взятии Новоандреевки в Запорожской области благодаря работе подразделений группировки войск «Днепр».
13 сентября подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Черняков в Харьковской области. В результате удара российской армии в Одессе был поражен цех по производству БПЛА и комплектующих к ним, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии. Также ВС РФ поразили логистические центры «Пальма», «Raben-ukraine» и «Одесса-22», где хранились грузы, предназначенные для обеспечения украинской армии.