Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
UNAC0,374-1,19%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,02-0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФСБ: до 60 000 единиц оружия могло попасть на черный рынок с Украины

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

С Украины на черный рынок могло попасть до 60 000 единиц западного оружия. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представительство управления ФСБ России по ДНР.

По заявлению спецслужбы, вооружение с украинских складов «уже находят у мексиканских наркокартелей». «Западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Украина отвергает любую причастность», – говорится в сообщении.

Речь идет о вооружении США, Италии, Испании, Чехии и других стран НАТО, обратили внимание в ведомстве.

В июне 2026 г. немецкая газета Tagesspiegel писала о росте числа случаев пропажи боеприпасов и огнестрельного оружия с украинских полей сражений. Их обнаруживают на европейском черном рынке. В частности, испанские следователи в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии наряду с кокаином регулярно изымали современное боевое оружие.

Американский журналист Такер Карслон предположил в феврале 2025 г., что Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, которые орудуют на границе с США. Журналист утверждал, не приводя источник, что это «не домыслы, а факт».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её