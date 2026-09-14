ФСБ: до 60 000 единиц оружия могло попасть на черный рынок с Украины

В июне 2026 г. немецкая газета Tagesspiegel писала о росте числа случаев пропажи боеприпасов и огнестрельного оружия с украинских полей сражений. Их обнаруживают на европейском черном рынке. В частности, испанские следователи в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии наряду с кокаином регулярно изымали современное боевое оружие.