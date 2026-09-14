ФСБ: до 60 000 единиц оружия могло попасть на черный рынок с Украины
С Украины на черный рынок могло попасть до 60 000 единиц западного оружия. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представительство управления ФСБ России по ДНР.
По заявлению спецслужбы, вооружение с украинских складов «уже находят у мексиканских наркокартелей». «Западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Украина отвергает любую причастность», – говорится в сообщении.
Речь идет о вооружении США, Италии, Испании, Чехии и других стран НАТО, обратили внимание в ведомстве.
В июне 2026 г. немецкая газета Tagesspiegel писала о росте числа случаев пропажи боеприпасов и огнестрельного оружия с украинских полей сражений. Их обнаруживают на европейском черном рынке. В частности, испанские следователи в ходе рейдов по борьбе с наркотиками в Андалусии наряду с кокаином регулярно изымали современное боевое оружие.
Американский журналист Такер Карслон предположил в феврале 2025 г., что Украина перепродает поставляемое ей американское оружие мексиканским наркокартелям, которые орудуют на границе с США. Журналист утверждал, не приводя источник, что это «не домыслы, а факт».