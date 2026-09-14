Ирландия, Шотландия и Уэльс попросили Лондон дать им право на референдум
Лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали в Кардиффе декларацию, в которой попросили правительство Великобритании дать им право провести референдум о независимости, сообщила газета The National.
«Шотландия, Уэльс и Ирландия имеют свою историю, самобытность и политические традиции», – приводит положения документа газета.
В документе закреплено, что каждый из жителей регионов имеет право определять свое будущее демократическими методами, а сотрудничество между партиями регионов будет укрепляться. Совместная работа позволит регионам укрепить экономику, справедливо распределить богатство, а также расширить их энергетические ресурсы.
«Политический ландшафт на этих островах меняется. Впервые в истории у Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии есть первые министры, выступающие за независимость от Соединенного Королевства», – говорится в документе.
The Telegraph сообщала, что лидеры регионов опираются на Соглашение Страстной пятницы от 1998 г. (положило конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии), которое закрепляет положение, что объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона. В договоре также указано, что референдум будет проведен, если большинство жителей региона выскажутся «за».