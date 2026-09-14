Ирландия, Шотландия и Уэльс попросили Лондон дать им право на референдум

The Telegraph сообщала, что лидеры регионов опираются на Соглашение Страстной пятницы от 1998 г. (положило конец 30-летнему конфликту в Северной Ирландии), которое закрепляет положение, что объединение Ирландии возможно только с согласия большинства жителей региона. В договоре также указано, что референдум будет проведен, если большинство жителей региона выскажутся «за».