Путин встретится с главой Роспотребнадзора

«Путин встретится с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, обсудит, как обстоят дела с работой службы, какие планы развития, основные проекты», – отметил представитель Кремля. Кроме того, он дополнил, что другие встречи российского лидера 15 сентября будут непубличными.