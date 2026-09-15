Путин встретится с главой Роспотребнадзора
Президент России Владимир Путин 15 сентября, в День работника санитарно-эпидемиологической службы, проведет встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Путин встретится с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, обсудит, как обстоят дела с работой службы, какие планы развития, основные проекты», – отметил представитель Кремля. Кроме того, он дополнил, что другие встречи российского лидера 15 сентября будут непубличными.
Также Песков подчеркнул важность работы санитарно-эпидемиологической службы для России. По его словам, представители инстанции проявили героизм во времена пандемии коронавируса.
День государственной санитарно-эпидемиологической службы России отмечается 15 сентября. В 2022 г. праздник по поручению президента и распоряжению правительства получил официальный статус.
14 сентября глава Роспотребнадзора сообщила, что ведомство усилило санитарный контроль на границах России из-за рисков завоза Эболы. Попова отметила, что специалисты Роспотребнадзора с первых дней помогают Уганде в борьбе с лихорадкой. Африканским коллегам передали отечественные тесты для диагностики, включая редкий штамм Бундибуджио.