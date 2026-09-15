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Главная / Политика /

Захарова оценила заявления США об орбитальном оружии

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

США готовы игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые может иметь вооруженный конфликт на орбите. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии у Вашингтона орбитального оружия.

«Под угрозу ставится долгосрочная устойчивость космической деятельности и перспективы освоения космоса всеми без исключения государствами», – отметила Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИДа.

По словам дипломата, международные инициативы США служат лишь прикрытием для их агрессивных намерений в космосе. Кроме того, Россия долгие годы призывает мир обратить внимание на тяжелые последствия для международной безопасности, к которым ведет данный деструктивный курс Вашингтона. Захарова подчеркнула необходимость принятия мер для предотвращения гонки вооружений в космосе.

15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что космос должен быть свободен от любого оружия. «Мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – заявил он.

14 сентября министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что у Вашингтона есть орбитальное оружие, которое позволит ему контролировать космическое пространство. Вместе с тем он не раскрыл подробностей, каким типом оружия обладают США.

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