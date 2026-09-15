Захарова оценила заявления США об орбитальном оружии
США готовы игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые может иметь вооруженный конфликт на орбите. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о наличии у Вашингтона орбитального оружия.
«Под угрозу ставится долгосрочная устойчивость космической деятельности и перспективы освоения космоса всеми без исключения государствами», – отметила Захарова, чьи слова приводятся на сайте МИДа.
По словам дипломата, международные инициативы США служат лишь прикрытием для их агрессивных намерений в космосе. Кроме того, Россия долгие годы призывает мир обратить внимание на тяжелые последствия для международной безопасности, к которым ведет данный деструктивный курс Вашингтона. Захарова подчеркнула необходимость принятия мер для предотвращения гонки вооружений в космосе.
15 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что космос должен быть свободен от любого оружия. «Мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – заявил он.
14 сентября министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что у Вашингтона есть орбитальное оружие, которое позволит ему контролировать космическое пространство. Вместе с тем он не раскрыл подробностей, каким типом оружия обладают США.