Захарова оценила заявления США об орбитальном оружии

По словам дипломата, международные инициативы США служат лишь прикрытием для их агрессивных намерений в космосе. Кроме того, Россия долгие годы призывает мир обратить внимание на тяжелые последствия для международной безопасности, к которым ведет данный деструктивный курс Вашингтона. Захарова подчеркнула необходимость принятия мер для предотвращения гонки вооружений в космосе.