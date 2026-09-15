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Медведев призвал ускорить внедрение технологий в России

Сергей Пахомов
Екатерина Штукина / ТАСС
Екатерина Штукина / ТАСС

России нужно как можно быстрее внедрять инновации в сфере технологий, чтобы обеспечить свое лидерство. Об этом сообщил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания Совета по инновационному и технологическому развитию партии.

«Нам нужно действовать быстро, для технологического лидерства скорость внедрения тех или иных решений имеет ключевое значение», – подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в сфере технологий лишний год между разработкой и внедрением инноваций ведет к материальным потерям. Также Медведев указал, что власти для обеспечения технологического лидерства России нужно работать координированно. Кроме того, зампред Совбеза отметил, что «Единая Россия» может разработать канал связи между создателями технологий и их потребителями.

15 сентября заместитель председателя правления компании «Ростелеком» Валерий Ермаков в интервью «Ведомости. Технологиям» сообщил, что стремительная цифровизация современного мира требует от компаний оперативной адаптации к новым условиям.

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