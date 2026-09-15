Медведев призвал ускорить внедрение технологий в России

По его словам, в сфере технологий лишний год между разработкой и внедрением инноваций ведет к материальным потерям. Также Медведев указал, что власти для обеспечения технологического лидерства России нужно работать координированно. Кроме того, зампред Совбеза отметил, что «Единая Россия» может разработать канал связи между создателями технологий и их потребителями.