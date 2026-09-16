Нетаньяху призвал лишать гражданства Израиля за фейки про армию
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение о подготовке пакета законов, направленных на борьбу с клеветой в отношении военнослужащих. Об этом сообщило издание Walla News. По новым законам израильтянина можно будет лишить гражданства за клевету на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Мы будем защищать наших героических бойцов», – сказал он.
По его словам, законы затронут и тех, кто живет за пределами страны, и это «нанесет им серьезный удар»: вторая часть закона предполагает введение крупной денежной компенсации за негативные высказывания о ЦАХАЛ.
Заявление премьер-министра Израиля прозвучало на фоне расследования против режиссеров Юваля Авраама и Рахель Шор, чей фильм NAZA – о гибели жителей Палестины в секторе Газа от атак Израиля – удостоился награды на Венецианском кинофестивале. Нетаньяху считает, что работа режиссеров наносит ущерб стране и изображает военнослужащих ЦАХАЛ военными преступниками.