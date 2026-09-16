Нетаньяху призвал лишать гражданства Израиля за фейки про армию

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что отдал распоряжение о подготовке пакета законов, направленных на борьбу с клеветой в отношении военнослужащих. Об этом сообщило издание Walla News. По новым законам израильтянина можно будет лишить гражданства за клевету на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).