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Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Инна Шульгина

Дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города проинформировал об уничтоженных БПЛА в 01:11 мск в мессенджере Max. По его словам, на место падения фрагментов устройства прибыли специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 мск 16 сентября над регионами России были ликвидированы 68 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели поразили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

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