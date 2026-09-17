Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника
Дежурные силы ПВО сбили два украинских беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города проинформировал об уничтоженных БПЛА в 01:11 мск в мессенджере Max. По его словам, на место падения фрагментов устройства прибыли специалисты экстренных служб.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 20:00 мск 16 сентября над регионами России были ликвидированы 68 украинских беспилотников самолетного типа. Воздушные цели поразили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.