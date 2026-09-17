Путин поздравил Моди с днем рождения

С 11 по 13 сентября Путин находился с официальным визитом в Индии, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и на заседании БРИКС+. Президент России провел встречу с Моди, а также выступил на саммите БРИКС и провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, на полях саммита глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.