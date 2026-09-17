Путин поздравил Моди с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Текст телеграммы опубликовал Кремль.
Путин обратил внимание, что Моди по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. По словам российского лидера, личный вклад Моди в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и РФ трудно переоценить.
Глава российского государства выразил премьер-министру признательность за гостеприимство, оказанные ему и российской делегации в Нью-Дели на прошлой неделе. Он назвал состоявшиеся переговоры «весьма содержательными, откровенными и продуктивными».
«И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран», – подчеркнул Путин, пожелав Моди здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
С 11 по 13 сентября Путин находился с официальным визитом в Индии, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и на заседании БРИКС+. Президент России провел встречу с Моди, а также выступил на саммите БРИКС и провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, на полях саммита глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.