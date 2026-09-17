Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER278,99-0,34%CNY Бирж.12,591+0,11%IMOEX2 260,68-1,06%RTSI846,07-1,06%RGBI112,59-0,01%RGBITR768,76+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поздравил Моди с днем рождения

Инна Шульгина

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с днем рождения. Текст телеграммы опубликовал Кремль.

Путин обратил внимание, что Моди по праву пользуется большим уважением среди соотечественников и высоким авторитетом на мировой арене. По словам российского лидера, личный вклад Моди в упрочение отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Индией и РФ трудно переоценить.

Глава российского государства выразил премьер-министру признательность за гостеприимство, оказанные ему и российской делегации в Нью-Дели на прошлой неделе. Он назвал состоявшиеся переговоры «весьма содержательными, откровенными и продуктивными».

«И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня в интересах дружественных народов наших стран», – подчеркнул Путин, пожелав Моди здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

С 11 по 13 сентября Путин находился с официальным визитом в Индии, где участвовал в мероприятиях саммита БРИКС и на заседании БРИКС+. Президент России провел встречу с Моди, а также выступил на саммите БРИКС и провел встречу с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Кроме того, на полях саммита глава российского государства провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь