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Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника

Инна Шульгина

Силы ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву. Общее число уничтоженных с полуночи на подлете к Москве беспилотников выросло до шести, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.

Собянин проинформировал о четырех сбитых устройствах в мессенджере Max в 07:18 мск. В 01:11 мск мэр столицы сообщал об уничтожении двух БПЛА.

Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера уже отменена.

Минобороны РФ сообщало, что с 8:00 до 20:00 мск 16 сентября над регионами России были ликвидированы 68 украинских беспилотников. Цели поразили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

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