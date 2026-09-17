Силы ПВО сбили еще четыре летевших на Москву беспилотника
Силы ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву. Общее число уничтоженных с полуночи на подлете к Москве беспилотников выросло до шести, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина.
Собянин проинформировал о четырех сбитых устройствах в мессенджере Max в 07:18 мск. В 01:11 мск мэр столицы сообщал об уничтожении двух БПЛА.
Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково» и «Домодедово». Мера уже отменена.
Минобороны РФ сообщало, что с 8:00 до 20:00 мск 16 сентября над регионами России были ликвидированы 68 украинских беспилотников. Цели поразили над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.