На каждом избирательном участке будут ответственные за эвакуацию
На каждом избирательном участке назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, преимущественно мужчин, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Она добавила, что они будут действовать во взаимодействии с сотрудником правоохранительных органов, который будет также находиться на каждом участке.
«Все, где необходимо, у нас участки обеспечены резервными помещениями, обеспечены резервными источниками электропитания, металлодетекторами, рамками», – перечислила Памфилова.
Она также рассказала, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог отказа от выборов. По словам главы комиссии, ведомство постаралось «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.