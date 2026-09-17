В Кремле не знают о планах Молдавии поддержать Тихановскую
Кремлю ничего не известно о возможных планах властей Молдавии создать в парламенте страны группу в поддержку белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о сообщениях экс-президента Молдавии Игоря Додона о том, что действующие власти страны якобы создают такую парламентскую группу с целью смены власти в Белоруссии.
«Нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал», – сказал Песков.
В конце июля стало известно о формировании в парламенте Молдавии группы «За демократическую Беларусь». Как сообщал советник Тихановской по парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько, ее состав фактически сформирован, а юридическое оформление планируется завершить в сентябре.