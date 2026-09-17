Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SLEN2,640%CNY Бирж.12,611+0,26%IMOEX2 254,77-1,32%RTSI843,9-1,31%RGBI112,46-0,12%RGBITR767,95-0,08%
Главная / Политика /

В Кремле не знают о планах Молдавии поддержать Тихановскую

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

Кремлю ничего не известно о возможных планах властей Молдавии создать в парламенте страны группу в поддержку белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о сообщениях экс-президента Молдавии Игоря Додона о том, что действующие власти страны якобы создают такую парламентскую группу с целью смены власти в Белоруссии.

«Нам об этом ничего не известно. Я, честно говоря, никогда об этом не слышал», – сказал Песков.

В конце июля стало известно о формировании в парламенте Молдавии группы «За демократическую Беларусь». Как сообщал советник Тихановской по парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедько, ее состав фактически сформирован, а юридическое оформление планируется завершить в сентябре.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её