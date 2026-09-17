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Главная / Политика /

Путин освободил Люкманова от должности спецпредставителя по информбезопасности

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин освободил Артура Люкманова от должности специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Люкманова Артура Рушановича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности», – говорится в постановлении.

Люкманов – российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. С 15 августа 2026 г. он занимает должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египете и полномочного представителя Росcии при Лиге арабских государств в Каире. С 25 июля 2023 г. он занимал должность специального представителя президент по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.

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