Путин освободил Люкманова от должности спецпредставителя по информбезопасности
Президент РФ Владимир Путин освободил Артура Люкманова от должности специального представителя президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Люкманова Артура Рушановича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности», – говорится в постановлении.
Люкманов – российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса. С 15 августа 2026 г. он занимает должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египете и полномочного представителя Росcии при Лиге арабских государств в Каире. С 25 июля 2023 г. он занимал должность специального представителя президент по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности.