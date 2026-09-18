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Лавров проголосовал на выборах в Госдуму в электронном формате

Татьяна Мозолевская
Телеграм-канал Марии Захаровой
Телеграм-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал в электронном формате на выборах в Государственную думу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лавров проголосовал. А как он это сделал, смотрите на ресурсах МИД России», – написала Захарова. К публикации она приложила фотографию, на которой глава российского внешнеполитического ведомства голосует за компьютером.

Лавров участвует в выборах в Госдуму IX созыва от «Единой России» и занимает первое место в общефедеральной части партийного списка. Вместе с ним в федеральную пятерку вошли мэр Москвы Сергей Собянин, военкор Евгений Поддубный, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и глава «Юнармии» Владислав Головин.

Выборы стартовали 18 сентября и продлятся до 20 сентября.

Россияне избирают 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. Для прохождения в Госдуму партии необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. Помимо депутатов Госдумы избирают и членов региональных парламентов, а также губернаторов.

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