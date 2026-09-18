В Совбезе РФ заявили о планах Пашиняна национализировать «Электросети Армении»
Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна намерена национализировать компанию «Армянские электрические сети». Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов.
«С середины 2025 г. команда Пашиняна последовательно ведет дело к национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей российскому бизнесмену и главном политическому оппоненту армянских властей Самвелу Карапетяну, что фактически является рейдерским захватом», – считает он (цитата по ТАСС).
В июле прошлого года армянский и российский бизнесмен Карапетян одержал победу над правительством Армении по делу о национализации ЗАО «Армянские электрические сети». Семья бизнесмена инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC), арбитраж обязал власти республики воздержаться от применения положений законов, позволяющих национализацию компании, и дальнейших шагов по ее изъятию.
Сам Карапетян, который также является лидером оппозиционного блока «Сильная Армения», тогда был арестован на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Бизнесмен не признал вину. С января этого года он находится под домашним арестом.
Пашинян говорил в 2025 г., что «Армянские электрические сети» должны служить народу страны.