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Шойгу очно проголосовал на выборах в Госдуму

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу очно проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Утром 18 сентября Шойгу лично приехал на избирательный участок в Московской области.

На выборах также проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он проголосовал онлайн через портал мэра. Онлайн проголосовали и президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла 20,03% к 15:39 мск, сообщал ЦИК.

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