Шойгу очно проголосовал на выборах в Госдуму

На выборах также проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он проголосовал онлайн через портал мэра. Онлайн проголосовали и президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.