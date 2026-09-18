Шойгу очно проголосовал на выборах в Госдуму
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу очно проголосовал на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Утром 18 сентября Шойгу лично приехал на избирательный участок в Московской области.
На выборах также проголосовал мэр Москвы Сергей Собянин. Он проголосовал онлайн через портал мэра. Онлайн проголосовали и президент РФ Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров, патриарх Московский и вся Руси Кирилл, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.
Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва достигла 20,03% к 15:39 мск, сообщал ЦИК.