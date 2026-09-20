Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KUZB0,025-0,97%YAKG32,55+0,31%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,02+0,3%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Памфилова: член УИК погибла при атаке БПЛА в Херсонской области

Дарья Снегова
Юлия Малева
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о гибели члена участковой избирательной комиссии Ольги Демьяненко. Она стала жертвой целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Инцидент произошел 20 сентября, в день голосования.

«Сегодня, 20 сентября, в результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека», – сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов депутатов Госдумы и региональных кампаний.

Демьяненко была членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области. Ей было 66 лет. Также членом участковой избирательной комиссии является ее дочь Лилия Петровна.

Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте