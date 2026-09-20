Памфилова: член УИК погибла при атаке БПЛА в Херсонской области
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила о гибели члена участковой избирательной комиссии Ольги Демьяненко. Она стала жертвой целенаправленной атаки беспилотника на гражданский автобус в Херсонской области. Инцидент произошел 20 сентября, в день голосования.
«Сегодня, 20 сентября, в результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автобус в Херсонской области погибли два человека», – сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов депутатов Госдумы и региональных кампаний.
Демьяненко была членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 220 Нижнесерогозского района Херсонской области. Ей было 66 лет. Также членом участковой избирательной комиссии является ее дочь Лилия Петровна.
Единый день голосования проходит в России с 18 по 20 сентября. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. В голосовании участвуют 10 партий, «Яблоко» было снято с федерального списка решением Верховного суда.