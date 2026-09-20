Памфилова: председатель участковой комиссии Подмосковья пострадала при атаке ВСУ
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что председатель участковой комиссии в Подмосковье пострадала в результате ночной атаки ВСУ. Несмотря на это, утром она открыла участок и продолжила работу.
«Председатель участковой комиссии в Подмосковье пострадала в результате ночной атаки ВСУ. При этом утром она открыла участок и продолжила работу», – сообщила Памфилова.
По словам главы ЦИК, пострадал частный дом женщины. Во время атаки вместе с ней в здании находилось пятеро детей.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным ЦИК, досрочно в 12 приграничных регионах проголосовали более 4,2 млн человек. Всего за рубежом открыты 333 избирательных участка в 152 странах.