Памфилова: председатель участковой комиссии Подмосковья пострадала при атаке ВСУ

Голосование на выборах в Госдуму проходит с 18 по 20 сентября. Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным ЦИК, досрочно в 12 приграничных регионах проголосовали более 4,2 млн человек. Всего за рубежом открыты 333 избирательных участка в 152 странах.