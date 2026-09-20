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Главная / Политика /

Темрезова переизбрали на должность главы Карачаево-Черкесии

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Парламент избрал Рашида Темрезова главой Карачаево-Черкессии. Депутаты приняли решение единогласно, сообщает «РИА Новости».

В тайном голосовании участвовали 48 депутатов из 50. Претендентами на пост главы Карачаево-Черкесии были три кандидата. Их представил президент России Владимир Путин. Помимо Рашида Темрезова («Единая Россия») депутаты могли проголосовать за председателя комитета народного собрания по регламенту и мандатным вопросам Александра Чайку (ЛДПР) и председателя комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крыма Шнахова («Справедливая Россия»).

Темрезов возглавляет Карачаево-Черкесию с 26 февраля 2011 г. В этот день указом президента России Дмитрия Медведева он был назначен временно исполняющим обязанности президента Карачаево-Черкесской Республики. 1 марта народное собрание КЧР единогласно наделило Темрезова полномочиями президента республики.

С 7 апреля 2011 г., после внесения изменений в конституцию региона, должность высшего должностного лица Карачаево-Черкесии официально называется «глава Карачаево-Черкесской Республики».

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