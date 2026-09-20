Темрезова переизбрали на должность главы Карачаево-Черкесии

В тайном голосовании участвовали 48 депутатов из 50. Претендентами на пост главы Карачаево-Черкесии были три кандидата. Их представил президент России Владимир Путин. Помимо Рашида Темрезова («Единая Россия») депутаты могли проголосовать за председателя комитета народного собрания по регламенту и мандатным вопросам Александра Чайку (ЛДПР) и председателя комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крыма Шнахова («Справедливая Россия»).