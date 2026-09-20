Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KUZB0,025-0,97%YAKG32,55+0,31%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,02+0,3%
Главная / Политика /

Памфилова: в Коми подожгли участок после голосования

Дарья Снегова
Юлия Малева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Коми. Инцидент произошел 19 сентября после окончания голосования.

«Совершивший поджог задержан, возгорание оперативно потушили», – заявила Памфилова.

По ее словам, голосование на участке не прерывалось. Ранее в этот же день в Коми произошел другой инцидент: на участке № 62 в Сыктывкаре обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Заполненные бюллетени изъяты, полиция проводит проверку.

«Я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная», – заявила Памфилова.

Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте