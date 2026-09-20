Памфилова: в Коми подожгли участок после голосования

По ее словам, голосование на участке не прерывалось. Ранее в этот же день в Коми произошел другой инцидент: на участке № 62 в Сыктывкаре обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Заполненные бюллетени изъяты, полиция проводит проверку.