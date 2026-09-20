Памфилова: в Коми подожгли участок после голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о поджоге избирательного участка в Коми. Инцидент произошел 19 сентября после окончания голосования.
«Совершивший поджог задержан, возгорание оперативно потушили», – заявила Памфилова.
По ее словам, голосование на участке не прерывалось. Ранее в этот же день в Коми произошел другой инцидент: на участке № 62 в Сыктывкаре обнаружили около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий. Заполненные бюллетени изъяты, полиция проводит проверку.
«Я так полагаю, что все, кто к этому причастен, будут жестко наказаны. Это недопустимо. Надо тщательно проверить, это намеренное действие или это провокация определенная», – заявила Памфилова.
Выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября.