18 июля лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ написала в своем Telegram-канале, что Молдавия закупает российский газ по завышенным ценам из-за давления со стороны Евросоюза. Фуртунэ заявила, что к крупным экономикам ЕС относится прагматично, а к Молдавии – идеологически. По ее словам, в первой половине 2026 г. страны ЕС импортировали почти 10 млн т российского СПГ с «Ямал СПГ» – на 18% больше, чем в 2025 г. Главными покупателями стали Бельгия, Испания и Франция. Фуртунэ призвала правительство Молдавии обеспечить доступные и диверсифицированные источники энергии и проводить политику «исходя из национальных интересов».