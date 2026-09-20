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Главная / Политика /

В Молдавии предложили отказаться от экспорта в Россию и Белоруссию из-за ЕС

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску выступил с предложением полностью отказаться от экспорта товаров на российские и белорусские рынки. Об этом пишет md.kp.

По его словам, этот шаг необходим, чтобы Молдавия продемонстрировала приверженность международным санкциям против двух стран. При этом министр признал, что немедленный запрет ударит по молдавским производителям. Он отметил, что экспортеры в большей степени ориентированы на Белоруссию, чем на Россию, и для них нужно разработать программу поддержки, чтобы помочь выйти на рынок Евросоюза.

18 июля лидер партии «Великая Молдова» Виктория Фуртунэ написала в своем Telegram-канале, что Молдавия закупает российский газ по завышенным ценам из-за давления со стороны Евросоюза. Фуртунэ заявила, что к крупным экономикам ЕС относится прагматично, а к Молдавии – идеологически. По ее словам, в первой половине 2026 г. страны ЕС импортировали почти 10 млн т российского СПГ с «Ямал СПГ» – на 18% больше, чем в 2025 г. Главными покупателями стали Бельгия, Испания и Франция. Фуртунэ призвала правительство Молдавии обеспечить доступные и диверсифицированные источники энергии и проводить политику «исходя из национальных интересов».

Фуртунэ 22 августа написала, что с 1 сентября газ дорожает почти на 41%.

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