В Подмосковье после атаки ВСУ без родителей остались брат и сестра
15-летняя Эзоза Юсупова и ее 19-летний брат Бехриз пострадали в результате атаки ВСУ в Софьино в Раменском округе Подмосковья, их родители погибли. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что власти ищут родственников семьи и решают вопрос с опекой. Подросткам окажут необходимую помощь.
Как уточнил Воробьев, мама подростков погибла во время атаки, отец умер в больнице. Эзоза находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, ее брат в Раменской больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Утром сообщалось о двух погибших – 74-летнем мужчине в Орехово-Зуевском округе и 44-летней женщине в Раменском. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. После атаки БПЛА в Подмосковье медпомощь потребовалась 20 людям. В ночь на 20 сентября на подлете к Москве сбили 338 украинских БПЛА.