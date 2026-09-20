Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,582+0,06%KAZT360,4+1,46%UTAR8,6-2,93%IMOEX2 262,13-0,7%RTSI852,33+1,67%RGBI112,94+0,21%RGBITR772,05+0,31%
Главная / Политика /

В Подмосковье после атаки ВСУ без родителей остались брат и сестра

Ася Султанова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

15-летняя Эзоза Юсупова и ее 19-летний брат Бехриз пострадали в результате атаки ВСУ в Софьино в Раменском округе Подмосковья, их родители погибли. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что власти ищут родственников семьи и решают вопрос с опекой. Подросткам окажут необходимую помощь.

Как уточнил Воробьев, мама подростков погибла во время атаки, отец умер в больнице. Эзоза находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, ее брат в Раменской больнице. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Утром сообщалось о двух погибших – 74-летнем мужчине в Орехово-Зуевском округе и 44-летней женщине в Раменском. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. После атаки БПЛА в Подмосковье медпомощь потребовалась 20 людям. В ночь на 20 сентября на подлете к Москве сбили 338 украинских БПЛА.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте