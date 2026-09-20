В Подмосковье после атаки ВСУ без родителей остались брат и сестра

В ночь на 20 сентября Московская область подверглась масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. Утром сообщалось о двух погибших – 74-летнем мужчине в Орехово-Зуевском округе и 44-летней женщине в Раменском. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском и Орехово-Зуевском округах, а также в Котельниках. После атаки БПЛА в Подмосковье медпомощь потребовалась 20 людям. В ночь на 20 сентября на подлете к Москве сбили 338 украинских БПЛА.