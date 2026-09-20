Трамп: Триумфальная арка в Вашингтоне станет военным комплексом

По словам президента США, подобного объекта не будет нигде в мире. Он также обратил внимание, что из 59 ведущих городов и столиц Вашингтон – единственный, где нет триумфальной арки, но теперь она появится и будет «величайшей из всех». Объект, планировавшийся еще со времен гражданской войны, расположен у Приемного круга, примыкающего к мемориальному мосту Арлингтона.