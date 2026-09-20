Трамп: Триумфальная арка в Вашингтоне станет военным комплексом
В Вашингтоне строящуюся Триумфальную арку преобразят в передовой военный комплекс. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social. Глава Белого дома заявил, что принял такое решение по настоятельной просьбе вооруженных сил США и в целях национальной безопасности.
Как отметил Трамп, комплекс будет предназначен для размещения, хранения и быстрого применения большого количества дронов, а также снайперов – как на крыше, так и на площадях. Кроме того, там планируется хранить большие запасы снайперских боеприпасов.
По словам президента США, подобного объекта не будет нигде в мире. Он также обратил внимание, что из 59 ведущих городов и столиц Вашингтон – единственный, где нет триумфальной арки, но теперь она появится и будет «величайшей из всех». Объект, планировавшийся еще со времен гражданской войны, расположен у Приемного круга, примыкающего к мемориальному мосту Арлингтона.
В феврале Трамп одобрил проект самой высокой триумфальной арки в мире. Монумент достигнет 76 м и закроет вид на мемориал Линкольна.