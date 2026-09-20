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Более 57 000 находящихся в СИЗО граждан проголосовали на выборах в Госдуму

Ася Султанова
Юлия Малева
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Более 57 000 человек, содержащихся под стражей в СИЗО, приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Об этом сообщили в ЦИК России, передает корреспондент «Ведомостей».

Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в восьми СИЗО Москвы было организовано электронное голосование, которое дает более широкие возможности для избирателей. Благодаря этой системе в столице смогли проголосовать 6108 избирателей. Из них 19 сентября 5350 человек проголосовали с использованием терминалов электронного голосования, а еще 758 человек – 20 сентября в рамках выездного голосования бумажными бюллетенями.

Для реализации избирательного права организовали специальные условия в местах содержания под стражей. Голосование прошло в установленном порядке. Лица, находящиеся в местах принудительного содержания под стражей, – подозреваемые и обвиняемые – традиционно голосуют на выборах, поскольку обладают активным избирательным правом вплоть до вступления в силу обвинительного приговора суда.

На 17:00 мск явка на выборах в Госдуму составила 54,23%. 20 сентября – последний день голосования на выборах депутатов Госдумы, представителей в региональные парламенты и глав регионов восьми субъектов. Участки по всей стране открыты до 20:00. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов: 225 по партийным спискам и 225 по одномандатным округам. 

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