Более 57 000 находящихся в СИЗО граждан проголосовали на выборах в Госдуму

Как сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, в восьми СИЗО Москвы было организовано электронное голосование, которое дает более широкие возможности для избирателей. Благодаря этой системе в столице смогли проголосовать 6108 избирателей. Из них 19 сентября 5350 человек проголосовали с использованием терминалов электронного голосования, а еще 758 человек – 20 сентября в рамках выездного голосования бумажными бюллетенями.