Избирательные участки Москвы штатно закрылись в 20:00
Ровно в 20:00 все избирательные участки столицы закрылись, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
«Сегодня, в финальный день голосования, мы столкнулись с самыми активными и масштабными внешними кибератаками на систему электронного голосования», – заявил руководитель штаба Вадим Ковалев.
Он отметил, что использование целого арсенала механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования привело только к замедлению ее работы, но не повлияло на общий ход выборов. В течение всех трех дней голосование не прекращалось ни на минуту, избирателям были доступны все способы волеизъявления – онлайн, через терминалы или бумажными бюллетенями на участках. Все голоса корректно учтены.
Результаты голосования станут известны после подсчета всех бюллетеней – как бумажных со всех участков города, так и цифровых.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября в трехдневном формате. По данным ЦИК, явка к вечеру 20 сентября достигла 56,57%, превысив показатели 2016 и 2021 гг. На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 3,3 млн человек, в Москве электронными бюллетенями воспользовались свыше 3,15 млн избирателей. Впервые в выборах участвовали жители новых регионов России.