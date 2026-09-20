Избирательные участки Москвы штатно закрылись в 20:00

Он отметил, что использование целого арсенала механик и технологий для воздействия на инфраструктуру и систему московского электронного голосования привело только к замедлению ее работы, но не повлияло на общий ход выборов. В течение всех трех дней голосование не прекращалось ни на минуту, избирателям были доступны все способы волеизъявления – онлайн, через терминалы или бумажными бюллетенями на участках. Все голоса корректно учтены.