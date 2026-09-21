Токаев поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Госдуму девятого созыва. Об этом сообщается на официальном сайте Токаева.
В своей телеграмме казахстанский лидер назвал выборы в ГД важным событием в общественно-политической жизни России.
«Нет сомнений в том, что избранные депутаты Государственной думы примут эффективные меры и решения с целью повышения благополучия граждан, укрепления потенциала России как мировой державы», – заявил Токаев.
Лидер Казахстана выразил уверенность, что депутаты Курултая и парламентарии России продолжат интенсивную совместную работу для дальнейшего развития стратегического партнерства.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. Одновременно в единый день голосования по всей стране замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов: в восьми субъектах – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях – губернаторов избирали прямым голосованием, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Также прошли выборы депутатов законодательных собраний в 39 субъектах РФ и выборы в городские думы 10 региональных столиц.