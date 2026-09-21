В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Джорджеску
Бывший кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску был задержан румынской полицией и Управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT). Его доставили в свой дом в Могошоае для проведения обысков, пишет HotNews со ссылкой на судебные источники.
Джорджеску был задержан утром 21 сентября. DIICOT объявило о проведении пяти обысков в Бухаресте и населенных пунктах Могошоая, Чолпани и Буфтя по делу о создании организованной преступной группы и мошенничестве с особо тяжкими последствиями «в продолжаемой форме». Обыски, в частности, проводятся и у бизнесмена Ионела Русена, который, по данным издания, также фигурирует в деле. Джорджеску и Русен обвиняются в обмане бизнесмена, которому обещали получить кредит в банке Швейцарии при условии внесения гарантии в 1 млн евро. Ущерб по делу составляет 1,1 млн евро. По окончании обысков фигурантов доставят на допрос в офис DIICOT.
В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали. Тогда победителем был Джорджеску. Его обвиняли в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, но доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было. Позже портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.