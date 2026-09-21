В Румынии задержали бывшего кандидата в президенты Джорджеску

В декабре 2024 г. результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали. Тогда победителем был Джорджеску. Его обвиняли в связях с Россией и «получении поддержки» с помощью 800 аккаунтов в TikTok, якобы связанных с РФ. Впоследствии в стране было решено провести выборы президента заново, но доказательств какого-либо вмешательства в избирательную кампанию представлено не было. Позже портал Snoop со ссылкой на источники сообщил, что румынская налоговая служба установила, что кампания в TikTok Джорджеску была оплачена не россиянами, а проевропейской Национально-либеральной партией Румынии. При этом суд отказал Джорджеску в праве повторно идти на выборы.