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«Справедливая Россия» не проходит в Госдуму после подсчета более 90% голосов

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

«Справедливая Россия» не набирает 5% на выборах в Государственную думу девятого созыва после подсчета 90,43% участковых протоколов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Согласно предварительным результатам, «Справедливая Россия» набирает 4,95% голосов. Партия «Единая Россия» получает 57,86% голосов в ГД по партийному списку, КПРФ – 13,84%, ЛДПР – 8,9%, а «Новые люди» – 7,94%.

Результат Партии пенсионеров составляет 2,04%, партии «Зеленые» – 1,13%. «Коммунисты России» набирают 0,86%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,34%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. В единый день голосования по всей стране также замещалось более 20 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Кроме федеральной кампании, проходили выборы глав 11 регионов. В восьми субъектах губернаторов избирали прямым голосованием – Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях, еще в трех (Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестане) глав определяли депутаты региональных парламентов. Состоялись также выборы депутатов законодательных собраний в 39 российских субъектах и выборы в городские думы десяти региональных столиц.

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