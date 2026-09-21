ЦИК показал распределение мандатов в Госдуме
«Единая Россия» может получить 335 мандатов на выборах в Госдуму. Это следует из опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) предварительных итогов выборов в Госдуму.
У КПРФ результат составляет 40 депутатов во фракции, у ЛДПР – 25, а у «Новых людей» – 20. «Справедливая Россия» не проходит в Госдуму. При этом на данный момент подсчитаны не все протоколы. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у партии есть все шансы преодолеть 5-процентный барьер.
По итогам обработки 95,39% протоколов партия «Единая Россия» набирает 57,82% голосов на выборах в Госдуму. КПРФ получила 13,8% голосов, ЛДПР – 8,99%. Партия «Новые люди» набирает 7,96%, «Справедливая Россия» – 4,96%. Партия пенсионеров взяла 2%, а партия «Зеленые» – 1,16%. Меньше процента набирают «Коммунисты России» (0,85%), «Родина» (0,72%) и Партия прямой демократии (0,35%).