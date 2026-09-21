ЦИК показал распределение мандатов в Госдуме

У КПРФ результат составляет 40 депутатов во фракции, у ЛДПР – 25, а у «Новых людей» – 20. «Справедливая Россия» не проходит в Госдуму. При этом на данный момент подсчитаны не все протоколы. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что у партии есть все шансы преодолеть 5-процентный барьер.