Число умерших от Эболы в Конго превысило 3600 человек
Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) составило 3699 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на конголезский Национальный институт общественного здравоохранения.
Лихорадка затронула 7 провинций республики (всего в стране 26 провинций).
По данным организации, за сутки количество смертельных исходов заболевания увеличилось на 23 человека. Общее количество умерших составило 3699. Число заболевших за сутки увеличилось на 58 человек до 7672 человек.
В больнице с симптомами заболевания находится более 900 пациентов.
Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 7 сентября в Конго от вспышки Эболы умер почти каждый второй заболевший (летальность болезни составила 48%). Болезнь передается через биологические выделения зараженных и проявляется слабостью, лихорадкой, мышечной и головной болью, а также болью в горле. На более поздних стадиях наблюдаются рвота, диарея, боль в животе, сыпь и симптомы поражения почек и печени. Вызвать лихорадку могут шесть видов ортоэболавирусов, три из которых – штаммы Эбола, Судан и Бундибуджио – способны провоцировать крупные вспышки заболевания.
Самая крупная вспышка Эболы была зафиксирована в 1976 г. в Судане и ДРК.