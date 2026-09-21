Число умерших от Эболы в Конго превысило 3600 человек

Согласно данным ВОЗ, по состоянию на 7 сентября в Конго от вспышки Эболы умер почти каждый второй заболевший (летальность болезни составила 48%). Болезнь передается через биологические выделения зараженных и проявляется слабостью, лихорадкой, мышечной и головной болью, а также болью в горле. На более поздних стадиях наблюдаются рвота, диарея, боль в животе, сыпь и симптомы поражения почек и печени. Вызвать лихорадку могут шесть видов ортоэболавирусов, три из которых – штаммы Эбола, Судан и Бундибуджио – способны провоцировать крупные вспышки заболевания.